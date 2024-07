Die italienische Wettbewerbsbehörde hat wegen der mutmasslichen Ausbeutung von Arbeitnehmern in ihren Lieferketten Untersuchungen gegen Ableger der Luxus-Modekonzerne Armani und Dior eingeleitet. Die Unternehmen hätten in einigen Fällen Produkte aus Werkstätten verkauft, in denen Arbeiter unterbezahlt, zu langen Arbeitszeiten und unter Verletzung von Sicherheitsvorschriften angestellt seien, teilte die Behörde mit. Am Dienstag seien bereits die Geschäftsräume der Unternehmen in Italien durchsucht worden.