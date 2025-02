Der Umsatz von IVF Hartmann stieg 2024 um 7,3 Prozent auf 158,8 Millionen Franken, wie aus einer am Montagabend aufgeschalteten Präsentation hervorging. Dabei habe der Konzern in allen wesentlichen Produkt- und Kundensegmenten stärker als der Markt wachsen können, teilte IVF mit dem Aussand der regulären Medienmitteilung am Dienstag weiter mit. Dies, obwohl sich der Preisdruck auf Absatzseite weiter erhöht habe.