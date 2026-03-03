Wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht, setzte IVF Hartmann 2025 161,7 Millionen Franken um. Das waren 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei sei es der Gruppe gelungen, in einem anspruchsvollen Marktumfeld trotzdem weitere Marktanteile in den meisten Absatzmärkten zu gewinnen. Auch ein konsequentes Kostenmanagement habe sich vorteilhaft auf die Entwicklung und auf die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmensgruppe ausgewirkt.