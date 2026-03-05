Iran-Krieg macht Öl teurer

Seit der Konflikt im Nahen Osten am Samstag eskaliert ist, steigen die Preise für Öl. Ein Barrel des für den europäischen Markt wichtigen Öls der Sorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Mai wurde am Mittwoch bei 81,80 US-Dollar gehandelt. Das ist etwa 12 Prozent teurer als vor den Angriffen der USA und Israels auf den Iran am Wochenende. Am Dienstag hatte die Notierung bei 85,12 Dollar zeitweise den höchsten Stand seit Juli 2024 erreicht./cab/DP/stk