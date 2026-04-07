Der 48-jährige Everts hat bei Amag laut IWB die Aktivitäten rund um erneuerbare Energie, Ladelösungen und Elektromobilität neu aufgebaut. Unter seiner Leitung kaufte die Amag 2022 die Firma Helion, welche auf Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur spezialisiert ist. Everts verantwortete die Integration von Helion in die Gruppe und deren Weiterentwicklung. Zudem richtete er das Geschäftsmodell der 2025 übernommen Firma Autosense auf umfassende Lade- und Flottenlösungen aus, wie es hiess.