Der IWB-Verwaltungsrat hat Everts zum Nachfolger von Claus Schmidt gewählt. Der jetzige CEO übernimmt nach zehn Jahren in der Geschäftsleitung die Position des Verwaltungsratspräsidenten von Urs Steiner. Schmidt wird bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt bleiben, wie es im Communiqué heisst.
Der 48-jährige Everts hat bei Amag laut IWB die Aktivitäten rund um erneuerbare Energie, Ladelösungen und Elektromobilität neu aufgebaut. Unter seiner Leitung kaufte die Amag 2022 die Firma Helion, welche auf Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladeinfrastruktur spezialisiert ist. Everts verantwortete die Integration von Helion in die Gruppe und deren Weiterentwicklung. Zudem richtete er das Geschäftsmodell der 2025 übernommen Firma Autosense auf umfassende Lade- und Flottenlösungen aus, wie es hiess.
«Martin Everts hat Amag Energy & Mobility von Grund auf aufgebaut und zu einem zentralen Bestandteil der Amag-Gruppe gemacht», erklärte Konzernchef Helmut Ruhl. Die Nachfolge von Everts bei Amag werde zu gegebener Zeit kommuniziert, schrieb der Autoimporteur in einer eigenen Mitteilung.
Zuvor war der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Everts beim Energiekonzern Axpo tätig gewesen.
jb/ls
(AWP)