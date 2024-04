Die von Russland angegriffene Ukraine benötigt nach Angaben des Internationalen Währungsfonds in diesem Jahr Haushaltsmittel von 42 Milliarden US-Dollar (rund 39 Milliarden Euro). «Wir sind zuversichtlich, dass dieser Bedarf gedeckt werden kann», sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Donnerstag in Washington im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Sie lobte die «bemerkenswerte Entschlossenheit» der Ukrainerinnen und Ukrainer. «Die Unterstützung für die Ukraine bleibt beständig, sie ist stabil.»