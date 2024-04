Die USA profitieren Georgiewa zufolge ausserdem von einem Überangebot an Arbeitskräften. Zwar schafften Einwanderer ein innenpolitisches Problem und nicht jeder, der über die Grenze komme, trage positiv zur Wirtschaft bei, sagte Georgiewa. «Aber dieses Arbeitskräfteangebot verschafft den Vereinigten Staaten auch einen weiteren Vorteil.» Da es keinen Mangel an Arbeitskräften gebe, stiegen die Löhne in den USA auch nicht übermässig. In Europa müsse es «mehr Investitionen in das Humankapital» geben, um Arbeitskräfte «beweglicher und dynamischer» zu machen.