Die amtierende Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, steht vor einer zweiten Amtszeit. Das Direktorium des IWF teilte am Donnerstag mit, die Bulgarin sei als einzige Kandidatin für den Posten nominiert worden. Die 70-Jährige steht seit 2019 an der Spitze der Organisation mit Sitz in Washington. Sie hatte bereits signalisiert, im Falle einer Nominierung zu einer zweiten Amtszeit bereit zu sein. Die laufende Amtsperiode endet nach fünf Jahren im Herbst.