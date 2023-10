Auch mittelfristig hätten sich die Wachstumsaussichten verschlechtert. Dabei gebe es grosse Unterschiede. Besser sehe es etwa in den USA oder Indien aus, schlechter in China. Die Welt habe seit 2020 aufgrund «aufeinanderfolgender Schocks» rund 3,7 Billionen Dollar (3,5 Billionen Euro) an Wirtschaftsleistung verloren, sagte Georgiewa etwa mit Blick auf die Pandemie oder den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Verluste seien sehr ungleichmässig verteilt. Die ärmsten Länder treffe es am heftigsten. Priorität habe weiter die Bekämpfung der hohen Inflation.