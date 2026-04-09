Georgiewa hatte der Nachrichtenagentur Reuters jüngst gesagt, der Nahost-Krieg führe zu höherer ​Inflation und einem langsameren globalen Wachstum: «Hätten wir diesen Krieg nicht, hätten ​wir eine leichte Anhebung unserer Wachstumsprognosen gesehen. Stattdessen ​führen nun alle Wege zu höheren Preisen und einem langsameren Wachstum.» Im Januar hatte der ‌IWF für 2026 ein globales Wachstum von 3,3 Prozent und für 2027 von 3,2 Prozent veranschlagt. Es wird erwartet, dass der Fonds in seinem während der Frühjahrstagung ​nächste ​Woche anstehenden aktualisierten Ausblick eine Reihe von ⁠Szenarien präsentieren wird. Selbst im optimistischsten Szenario geht ​es laut Georgiewa um eine ⁠Abwärtskorrektur der Wachstumsprognose aufgrund von Infrastrukturschäden, Lieferengpässen, Vertrauensverlusten und anderen negativen Auswirkungen.