Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, hat die G20-Mitglieder nach dem Gipfel in Indien aufgerufen, im Kampf gegen die Klimakrise und Armut mit gutem Beispiel voranzugehen. Sie müssten die versprochenen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr für die Klimafinanzierung einlösen und die multilateralen Entwicklungsbanken stärken, hiess es in einer Mitteilung am Sonntag. «Unsere (...) Erde ist von einem existenziellen Klimawandel bedroht», so Georgiewa.

10.09.2023 11:24