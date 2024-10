Die Chefin des internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, stellt vor Beginn der Jahrestagung kommende Woche eine trübe Prognose für die Weltwirtschaft. Es gebe ein geringes Wachstum gepaart mit hoher Verschuldung, sagte die IWF-Chefin in Washington. Zwar sei die «grosse Inflationswelle auf dem Rückzug» und die Weltwirtschaft sei nicht in eine Rezession abgerutscht. «Doch trotz der guten Nachrichten sollten Sie nächste Woche keine Siegesfeiern erwarten», so Georgiewa.