«Weltwirtschaft bleibt stabil»

Für die Weltwirtschaft sind die Aussichten etwas besser. Sie wird laut IWF in diesem Jahr um 3,3 Prozent wachsen (plus 0,1 Prozentpunkte), im kommenden Jahr ebenfalls um 3,3 Prozent. «Die Weltwirtschaft bleibt stabil, auch wenn der Grad der Stabilität von Land zu Land sehr unterschiedlich ist», heisst es in dem aktualisierten Bericht. Das Wachstum sei im Vergleich zu den ersten 20 Jahren des Jahrhunderts unterdurchschnittlich.