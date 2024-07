Die internationale Finanzorganisation mit Sitz in Washington empfahl der Federal Reserve in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht, noch bis «Ende 2024» mit einer Senkung zu warten. Dies sei ratsam, da es bis dahin klarere Hinweise darauf geben dürfte, ob sich die Inflation nachhaltig auf das Ziel einer Teuerungsrate von zwei Prozent zurückbewege. Der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF), Pierre-Olivier Gourinchas, hatte der unabhängigen Notenbank in einem am Dienstag veröffentlichten Reuters-Interview geraten, mit der Zinswende noch etwas zu warten. Anders als in dem IWF-Bericht nannte er jedoch keinen Zeitraum dafür.