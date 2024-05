Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat sich zufrieden mit den Wirtschaftsreformen der ultraliberalen argentinischen Regierung gezeigt und eine weitere Kredittranche für das südamerikanische Land freigegeben. Die Entwicklung im ersten Quartal war besser als erwartet und alle Vorgaben wurden erfüllt, wie der IWF am Montag mitteilte. Laut Medienberichten zahlt der Fonds deshalb Kredite in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar an Argentinien aus.