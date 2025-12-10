Appell an junge Leute

Ausserdem sei das Sozialschutzsystem zu stärken, um Menschen das nötige Vertrauen und die Sicherheit zu geben, mehr auszugeben und weniger zu sparen, sagte Georgiewa. Alte Menschen legten grossen Wert auf Geldsparen, erklärte die Ökonomin und appellierte an junge Chinesen: «Sie müssen Ihren Müttern, Vätern, Grossmüttern und Grossvätern dabei helfen, ihre Einstellung zu ändern, damit sie erkennen, dass es patriotisch ist, Geld auszugeben und Chinas Binnenkonsum anzukurbeln», sagte sie./jon/DP/nas