Führende Forschungsinstitute hatten bereits ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt 2026 auf 0,6 Prozent korrigiert. Der «Energiepreisschock» im Zuge des Iran-Kriegs treffe die Erholung der deutschen Wirtschaft hart, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Denn die Blockade der Meerenge Strasse von Hormus und das dadurch fehlende Angebot an Rohstoffen führen weltweit zu einem dramatischen Anstieg von Öl- und Gaspreisen - das macht sich auch an den Tankstellen bemerkbar.