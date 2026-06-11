Die Wachstumsaussichten für die Eurozone trüben sich laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) wegen des andauernden Iran-Kriegs ein. Die Wirtschaftsleistung der Länder mit der Gemeinschaftswährung dürfte im laufenden Jahr nur noch um 0,9 Prozent steigen, heisst es in einem jüngsten Bericht. Das seien 0,5 Punkte weniger als noch vor dem Krieg angenommen. Zugleich dürfte die Gesamtinflation auf 2,8 Prozent steigen und damit 0,8 Punkte höher ausfallen bis noch im Januar erwartet.