Der IWF beruft sich dabei auf Erkenntnisse aus der Energiekrise infolge des Beginns des Ukraine-Krieges 2022. Nun sollten die europäischen Regierungen die «kostspieligen Fehler nicht wiederholen». «Umfassende und unbefristete Unterstützungsmassnahmen lassen sich nur schwer wieder rückgängig machen und sollten vermieden werden.» Der IWF bemängelte zudem, dass derartige breit angelegte Massnahmen den Anreiz für Menschen und Unternehmen unterdrücke, ihren Verbrauch zu senken und in Alternativen und mehr Effizienz zu investieren.