Das IWH geht in seiner Konjunkturprognose von einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von einem Prozent aus. Das Münchner Ifo-Institut ist pessimistischer; es senkte seine Prognose für 2026 um einen halben Prozentpunkt auf 0,8 Prozent. Für das laufende Jahr gibt das IWH ein Wachstum von 0,2 Prozent an, nachdem die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,5 Prozent geschrumpft war.