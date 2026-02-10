«Stabilisierung auf hohem Niveau» möglich

Trotz des jüngsten Rückgangs der Insolvenzzahlen erwarten die Expertinnen und Experten für das erste Quartal 2026 hohe Insolvenzzahlen, wie es hiess. Während die Zahlen im Februar und März weiterhin als hoch prognostiziert werden, sei dann ab April jedoch «Entspannung möglich». Es sei mit einer Stabilisierung auf hohem Niveau zu rechnen, hiess es.