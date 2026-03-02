Die notwendigen behördlichen Bewilligungen inklusive der Schweizerischen Finma und dänischen Finanzmarktaufsicht seien erteilt worden, teilte die Bank am Montag mit. Verkauft wurden die Anteile von Geely Financials Denmark, einer Tochtergesellschaft der Zhejiang Geely Holding Group und der Mandatum Group.
Der Gründer der Saxo Bank, Kim Fournais behält einen Anteil von rund 28 Prozent. Er tritt von seiner Funktion als CEO der Saxo Bank zurück, wird künftig aber den Verwaltungsrat präsidieren.
Neuer CEO der Saxo Bank wird Daniel Belfer, der bisherige CEO von J. Safra Sarasin. In dieser Position wird er durch Elie Sassoon ersetzt. Sie ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung von Safra Sarasin, bislang verantwortlich für den Bereich Private Banking. Sie arbeitet bereits seit 49 Jahren für die Gruppe.
Die kombinierten Kundenvermögen der Bank J. Safra Sarasin und der Saxo Bank werden auf über 460 Milliarden Dollar beziffert.
cf/uh
(AWP)