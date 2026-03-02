Neuer CEO der Saxo Bank wird Daniel Belfer, der bisherige CEO von J. Safra Sarasin. In dieser Position wird er durch Elie Sassoon ersetzt. Sie ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung von Safra Sarasin, bislang verantwortlich für den Bereich Private Banking. Sie arbeitet bereits seit 49 Jahren für die Gruppe.