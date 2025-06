Jacobs Capital werde sich auf Investitionen in europäische Unternehmen mit hohem Entwicklungspotenzial konzentrieren, heisst es weiter. Bestehende Beteiligungen beider Firmen bleiben von der Fusion unberührt. Mit Büros in Zürich, London und Luxemburg will Jacobs Capital die Investitionsstrategie künftig europaweit fortsetzen.