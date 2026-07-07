Der Pazifist Jürgen Grässlin, der als Kleinaktionär an der Hauptversammlung teilnahm und den Aktionärstreff als Bühne für Kritik an der Firma nutzte, wirft Heckler & Koch eine Verzögerungstaktik vor, um möglichst wenig Geld zu zahlen für die Verfehlungen in Mexiko. «Es ist lächerlich und beschämend für ein Unternehmen, das jedes Jahr dreistellige Millionenumsätze macht und hochprofitabel ist.» Einerseits betone Heckler & Koch in der Öffentlichkeit, wie wichtig ihnen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien. «Andererseits feilscht sie auf dem Rechtsweg um jeden Euro - das ist unwürdig», sagt Grässlin, Sprecher der Kritischen Aktionär*innen Heckler & Koch./wdw/DP/jha