Das Atomkraftwerk Gösgen im Kanton Solothurn bleibt einige Tage länger in Revisionspause als angekündigt. Die Arbeiten an einem Anlagenteil im Maschinenhaus, ausserhalb des nuklearen Bereichs, dauern länger als vorgesehen, wie die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG am Montag mitteilte.