In den kommenden Jahren will die Baywa schrumpfen. Unter anderem will sie weiterhin ihr kriselndes Geschäft mit erneuerbaren Energien verkaufen und sich auf ihr altes Kerngeschäft konzentrieren. Bis 2028 soll so der Umsatz von zuletzt 21,1 Milliarden Euro auf 11,3 Milliarden sinken. Dafür soll es mit dem Ergebnis kräftig nach oben gehen.