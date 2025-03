China gibt am Mittwoch wichtige politische und wirtschaftliche Ziele für das Jahr 2025 bekannt. Zum Auftakt des Nationalen Volkskongresses (NVK) in Peking wird Ministerpräsident Li Qiang in der Grossen Halle des Volkes den Arbeitsbericht der Regierung verlesen. Darin enthalten sind in der Regel neben dem Wirtschaftswachstumsziel auch der Militäretat der Volksrepublik und Formulierungen zum Umgang mit Taiwan, das China als sein Gebiet betrachtet, obwohl die Inselrepublik unabhängig regiert wird.