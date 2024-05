Mit dem EU-Migrations- und Asylpakt soll die irreguläre Migration innerhalb des Schengenraumes eingedämmt werden, wie Bundesrat Beat Jans am Dienstag in Gent sagte. In der belgischen Stadt hat der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements am Montag und Dienstag mit seinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen die Umsetzung des Paktes besprochen.