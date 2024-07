Zum ersten Mal seit 20 Jahren gibt Japans Zentralbank eine neue Banknotenserie aus. Die neuen Scheine in den Stückelungen 10.000, 5.000 und 1.000 Yen (etwa 57, 29 und 6 Euro) kommen «mit den aktuellsten Sicherheitsmerkmalen, einschliesslich 3D-Hologrammen», heisst es einer Mitteilung des Gouverneurs der Bank of Japan, Kazuo Ueda. Auch seien Anstrengungen unternommen worden, die «universelle Gestaltung» der Scheine zu verbessern. Die Banknoten waren seit dem Morgen in Japan zu haben.