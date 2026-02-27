In Japan ist die Inflation im Grossraum Tokio den dritten Monat in Folge gesunken. Im Februar legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 1,8 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Zu Beginn des Jahres hatte die Jahresrate noch 2,0 Prozent betragen. Seit November hat sich die Teuerung abgeschwächt, nachdem sie damals noch bei 2,8 Prozent gelegen hatte.