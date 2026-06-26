In Japan ist die Inflation im Grossraum Tokio nach sechs Rückgängen in Folge erstmals wieder gestiegen. Im Juni legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 1,6 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Zuvor hatte sich die Teuerung ein halbes Jahr lang kontinuierlich abgeschwächt. In dieser Zeit war die Inflationsrate von 2,8 Prozent im vergangenen November bis auf 1,3 Prozent im Mai gesunken.