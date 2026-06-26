Analysten hatten den Anstieg der Teuerung im Juni auf 1,6 Prozent im Schnitt erwartet. Die Inflation näherte sich damit wieder der von der japanischen Notenbank angepeilte Zielmarke von zwei Prozent.
Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Grossraum Tokio ist der Anstieg etwas stärker als erwartet ausgefallen. Hier lag die Teuerung im Juni bei 1,7 Prozent, nach 1,4 Prozent im Monat zuvor. Analysten hatten eine Jahresrate von 1,6 Prozent erwartet.
Die Preisdaten aus dem Grossraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes. Zuletzt hatte die japanische Notenbank den Leitzins in der vergangenen Woche angehoben, von zuvor 0,75 Prozent auf 1,0 Prozent./jkr/stk
(AWP)