In Japan hat sich die Inflation im Grossraum Tokio überraschend deutlich verstärkt und den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Im April legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 3,4 Prozent zu, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im März hatte die Jahresrate nur bei 2,4 Prozent gelegen.