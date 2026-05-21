Die Importe zogen im April um knapp zehn Prozent auf 10,2 Billionen Yen an, wie es weiter in der Mitteilung hiess. Allerdings hat Japan deutlich weniger Energierohstoffe importiert. Laut der Mitteilung ging das Volumen der Rohölimporte im April um knapp 64 Prozent zurück. Auch beim Import von Flüssiggas zeigte sich ein deutlicher Rückgang.