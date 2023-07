Am Donnerstag hatten russische und chinesische Delegierte gemeinsam mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un in Pjöngjang an einer Militärparade teilgenommen, bei der nach Angaben staatlicher nordkoreanischer Medien neuentwickelte Drohnen und atomare Langstreckenraketen des Landes vorgestellt wurden. Dass eine russische Delegation unter Führung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu an der Parade teilnahm, weckt Sorgen über eine verstärkte militärische Kooperation zwischen Russland und Nordkorea./ln/DP/nas