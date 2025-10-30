Die japanische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet nicht verändert. Allerdings ist die Zinsentscheidung mit zwei Gegenstimmen beschlossen worden, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Die vorangegangene Entscheidung war noch einstimmig gefällt worden. Der Leitzins bleibt damit weiterhin bei 0,5 Prozent. Ökonomen hatten dies überwiegend erwartet. In ihrer Stellungnahme lieferten die Notenbanker keine Hinweise auf eine mögliche Zinserhöhung, was den japanischen Yen unter Druck setzte.