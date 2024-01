Bei einem Besuch in Kiew hat die japanische Aussenministerin Yoko Kamikawa der Ukraine Unterstützung bei der weiteren Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. Japan werde 37 Millionen US-Dollar (33,7 Millionen Euro) in einen Nato-Fonds einzahlen, sagte Kamikawa am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Amtskollegen Dmytro Kuleba. Dieses Geld solle dann der ukrainischen Luftverteidigung zugute kommen und in Systeme für Drohnenerkennung fliessen. Russland überzieht das Nachbarland seit Monaten insbesondere mit grossflächigen Kampfdrohnen-Angriffen.

08.01.2024 06:31