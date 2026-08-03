Die gemeinsame Aktion gilt als deutlich wirkungsvoller als die bisherigen Alleingänge Japans. Allein ​im späten April und frühen Mai hatte das ostasiatische Land 70 Milliarden Dollar aufgewendet, um den Yen zu stützen. Ähnlich wie ​bei Interventionen in den Jahren 2024 und 2022 war die Erholung jedoch nur von kurzer Dauer. Dass ​nun auch die USA sich beteiligen, erhöht den Druck auf jene, die gegen den Yen wetten. «Dies ist ein sehr starkes Signal», sagte Elias Haddad, Leiter der globalen Marktstrategie beim Finanzinstitut BBH in London. «Die ‌Geschichte zeigt recht deutlich, dass koordinierte Interventionen eine starke Wirkung haben und in der Regel erfolgreich sind.» Es dauere jedoch eine Weile, bis sich der Trend in die gewünschte Richtung bewege.