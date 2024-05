Biden hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung in Washington in der vergangenen Woche China, Japan, Russland und Indien als «ausländerfeindlich» bezeichnet. Diese Länder wollten keine Einwanderer und hätten deswegen Wachstumsprobleme. Dagegen wachse die US-Wirtschaft, weil das Land Einwanderer willkommen heisse, so der Präsident. Seine Bemerkungen hatte das Weisse Haus in Erklärungsnot gebracht.