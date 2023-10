Lichtblick für die japanische Wirtschaft: Die für das Land enorm wichtigen Exporte sind im September nach zuletzt zwei schwachen Monaten wieder gestiegen. Der Wert der Ausfuhren sei im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 Prozent auf rund 9,2 Billionen Yen gestiegen, teilte das japanische Finanzministerium am Donnerstag in Tokio mit. Im Juli und August waren die Ausfuhren der drittgrössten Volkswirtschaft zum ersten Mal seit Februar 2021 gefallen. Der jetzige Anstieg fiel so hoch aus wie seit März nicht mehr und übertraf die Erwartungen von Experten.

19.10.2023 08:53