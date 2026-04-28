Japan befindet sich aktuell in einer ökonomischen Zwickmühle: Während die Teuerung derzeit ungewohnt hoch ist und angesichts des Iran-Krieges weiter steigen dürfte, schwächt sich das Wirtschaftswachstum ab. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hob die Bank of Japan ihre Prognose für die Kerninflation für das laufende Jahr überraschend deutlich auf 2,8 Prozent an, während die Prognose für das Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent auf 0,5 Prozent nach unten korrigiert wurde. Bei der Kerninflation werden die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet.