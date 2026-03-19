«Man spielt also wieder auf Zeit», kommentierte Analyst Tobias Basse von der NordLB. «Die Notenbanker in Tokio werden im Jahr 2026 wohl noch an der Zinsschraube drehen wollen, sollten bei den Anpassungen an ihrer Geldpolitik aber keine grössere Hektik zeigen wollen.» Man könne in eine Dilemma-Situation kommen. «Es drohen schliesslich einerseits Belastungen für die Wirtschaft und anderseits höhere Inflationsraten.»/jsl/jkr/stk