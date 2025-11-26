Die Investition in Neuenburg ist laut Takeda Teil einer umfassenderen Initiative innerhalb des Produktionsnetzwerks von Takeda, die künftig auch bedeutende Investitionen an den Standorten in den Vereinigten Staaten umfasst. Wie viele weitere Pharmaunternehmen hatte Takeda Anfang Mai auf drohende US-Strafzölle reagiert und einen massiven Fünfjahres-Investitionsplan für die USA in Höhe von 30 Milliarden Dollar vorgestellt.