An der Eröffnungsfeier der neuen Anlagen am Mittwochabend hatten sich unter anderem Volkswirtschaftsminister Guy Parmelin sowie die Neuenburger Wirtschaftsdirektorin Florence Nater angemeldet, wie Takeda am Mittwoch mitteilte. Teilnehmen soll laut den Angaben auch der designierte japanische Botschafter in der Schweiz, Toshiro Iijima.
Die Investition in Neuenburg ist laut Takeda Teil einer umfassenderen Initiative innerhalb des Produktionsnetzwerks von Takeda, die künftig auch bedeutende Investitionen an den Standorten in den Vereinigten Staaten umfasst. Wie viele weitere Pharmaunternehmen hatte Takeda Anfang Mai auf drohende US-Strafzölle reagiert und einen massiven Fünfjahres-Investitionsplan für die USA in Höhe von 30 Milliarden Dollar vorgestellt.
Takeda beschäftigt in Neuenburg mehr als 650 Mitarbeitende und zählt nach eigenen Angaben damit zu den zehn grössten Arbeitgebern im Kanton. Das japanische Unternehmen hat im zürcherischen Opfikon seinen Hauptsitz für Europa, wo rund 1200 Mitarbeiter arbeiten.
