Damit setzte sich die Entwicklung vom Vortag ‌fort, ⁠als die japanischen Behörden Händlern zufolge zur Stützung ihrer Währung am Devisenmarkt ⁠interveniert hatten. Der Dollar fiel am Freitag um bis zu 0,66 Prozent auf ‌ein Tagestief von 155,60 Yen. Zuvor hatte er ‌noch bei 157,12 Yen notiert. ​Der Grund für die plötzliche Kursbewegung war zunächst unklar. Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura erklärte am Freitag, die Spekulation an den Märkten halte an. Dies galt als deutliche Warnung, dass die Regierung nach einer ‌Intervention am Vortag zu weiteren Stützungskäufen bereit sei.