Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von Januar bis März laut revidierten offiziellen Daten vom Montag um aufs Jahr hochgerechnet 1,8 Prozent zum Vorquartal. In vorläufigen Daten war noch von minus 2,0 Prozent die Rede gewesen. Investitionsausgaben und Lagerdaten wurden nun nach oben revidiert. Experten erwarten, dass die Wirtschaft in dem Fernostland die Talsohle erreicht hat. Die Schwäche des Yen und Störungen im Betriebsablauf in den Werken grosser Autobauer trüben jedoch die Aussichten für das laufende Quartal.