Japans Exporte haben im Januar wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms überraschend stark zugelegt. Der Wert der Ausfuhren sei um fast 17 Prozent auf fast 9,2 Billionen Yen (rund 51 Mrd Euro) nach oben geklettert, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Das ist der stärkste Anstieg seit mehr als drei Jahren. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt nur mit einem Plus von 13 Prozent gerechnet.