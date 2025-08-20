Volumen zog leicht an

Japan und die USA hatten sich am 23. Juli auf ein Handelsabkommen verständigt. Man habe sich auf Zölle von 15 Prozent geeinigt, teilte Trump damals mit. Wochen zuvor hatte er noch Zölle in Höhe von 25 Prozent angedroht. Beide Seiten werteten das Abkommen als Erfolg. An der japanischen Börse wurde die Einigung positiv aufgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog seit dem Handelsdeal kräftig an.