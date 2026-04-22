Der Iran-Krieg habe im März noch keine negativen Auswirkungen auf die Ölimporte gezeigt, sagte Takeshi Minami, Chefökonom des Norinchukin Research Institute. Seiner Einschätzung nach waren viele Tanker bereits vor Kriegsbeginn in Richtung Japan ausgelaufen, und Rohöllieferungen nach Japan seien wohl noch bis in den März hinein erfolgt. Minami geht davon aus, dass sich die vollen Auswirkungen voraussichtlich erst in den April-Daten zeigen werden./jkr/nas