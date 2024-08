Die japanische Exportwirtschaft hat im Juli deutlich angezogen. Gleichwohl hat das Wachstum der für die Wirtschaft des Landes wichtigen Ausfuhren nicht so stark an Schwung gewonnen wie von Analysten erhofft. Im Jahresvergleich meldete das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio einen Anstieg um 10,3 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen Zuwachs um 11,5 Prozent erwartet. Im Monat zuvor hatte das Wachstum lediglich 5,4 Prozent betragen.