Japans Exporte sind im Februar wegen des Neujahrsfestes in China und der Folgen der US-Zollpolitik nicht mehr so stark gestiegen wie noch zum Jahresauftakt. Mit dem am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Plus von 4,2 Prozent auf knapp 9,6 Billionen Yen (rund 52 Mrd Euro) übertraf das Exportwachstum dennoch die Erwartungen der Experten. Im Januar war der Wert der Ausfuhren wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um fast 17 Prozent gestiegen.