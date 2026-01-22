Auch zum Jahresende bremste das schwache US-Geschäft die japanische Exportwirtschaft. Im Dezember legten die Ausfuhren im Jahresvergleich um 5,1 Prozent zu, nachdem sie im Monat zuvor noch um 6,1 Prozent gewachsen waren. Analysten wurden von dem Wachstumsdämpfer überrascht. Sie waren im Schnitt von einem unveränderten Wachstum ausgegangen. Während steigende Ausfuhren nach Europa und nach China das Exportgeschäft stützen, wurde bei den Exporten in die USA ein Einbruch von rund elf Prozent gemeldet.